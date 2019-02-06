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06.02.19 13:23

Дополнительная техника поступила на трассу "Таврида" перед похолоданием в Крыму

Фото крымского строительного управления АО "ВАД"
6 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "ВАД" (подрядчик строительства) поставило дополнительную технику на трассу "Таврида" в Крыму для зимнего содержания дороги из-за прогнозируемого ухудшения погоды на полуострове.

"На сегодняшний день для уборки трассы подготовлены 46 единиц техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, погрузчики, тракторы с щетками и отвалами. По одной новой машине поставлено на базы в Керчи, Феодосии и Белогорске. Мы следим за изменениями погоды и готовы к предстоящему похолоданию", - сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании "ВАД" Григорий Назаров.

Для обработки дорожного покрытия на производственных базах заготовили почти 290 тонн противогололедных материалов, еще 225 тонн хранятся на складе.

На 190 километрах "Тавриды" из Симферополя до Керчи, по которым в конце 2018 года открыто рабочее движение транспорта, ведется круглосуточное дежурство. "В случае образования наледи на участки будет оперативно выдвинута техника, которая устранит образовавшийся гололед", - заявил Назаров.

"ВАД" напоминает, что на "Тавриде" продолжается строительство и действует ограничение скоростного режима, просит водителей соблюдать правила дорожного движения.

Ранее крымские спасатели распространили экстренное предупреждение в регионе на 7-8 февраля: после продолжительной теплой погоды на полуострове ожидаются сильный ветер, осадки и похолодание.

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