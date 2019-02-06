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06.02.19 13:28
Жители ХМАО задолжали 1,8 млрд руб за капремонт
В сообщении говорится, что задолженность сформировалась за все время действия программы по капитальному ремонту в многоквартирных домах в ХМАО.
В 2018 году Югорский фонд капремонта направил в суды более 11 тыс. исковых заявлений о взыскании с должников почти 250 млн рублей. В том числе с жителей Сургута взыскивается около 46 млн рублей, Нижневартовска - 42 млн рублей, Сургутского района - 32 млн рублей.
Окружная программа капитального ремонта принята в декабре 2013 года, включает в себя более 6,5 тыс. многоквартирных домов. Югорский фонд капремонт организует сбор средств, финансирование и проведение ремонтных работ.
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