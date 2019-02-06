Жители ХМАО задолжали 1,8 млрд руб за капремонт

06.02.19 13:28

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Задолженность собственников жилья за капитальный ремонт в Ханты-Мансийском автономном округе составляет около 1,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Югорского фонда капремонта.

В сообщении говорится, что задолженность сформировалась за все время действия программы по капитальному ремонту в многоквартирных домах в ХМАО.

В 2018 году Югорский фонд капремонта направил в суды более 11 тыс. исковых заявлений о взыскании с должников почти 250 млн рублей. В том числе с жителей Сургута взыскивается около 46 млн рублей, Нижневартовска - 42 млн рублей, Сургутского района - 32 млн рублей.

Окружная программа капитального ремонта принята в декабре 2013 года, включает в себя более 6,5 тыс. многоквартирных домов. Югорский фонд капремонт организует сбор средств, финансирование и проведение ремонтных работ.