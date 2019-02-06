Коммунальщики восстановили поврежденную теплосеть в замерзающем якутском селе

06.02.19 13:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Завершены аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке магистральной теплосети в селе Крест-Хальджай, где без отопления в мороз оставались школа, детсад и жилые дома, сообщает пресс-служба ГУП ЖКХ Якутии.

"В настоящее время осуществляется запитывание тепловой сети. После этого будет производиться поочередный запуск тепла подключенным объектам. Котельная продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая теплоснабжением других потребителей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по вине водителя самосвала был поврежден компенсатор магистральной тепловой сети от котельной "Новая" села Крест-Хальджай Томпонского района Якутии.

В ЕДДС района агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщали, что к поврежденной ветке тепломагистрали подключено 13 двухквартирных домов, 25 частных домов, школа на 189 мест, детский сад на 55 мест и ветпункт. Проживает в зоне аварии 206 человек, из них 79 детей.

Был развернут пункт временного размещения, обогрева и питания. Занятия в школе и детсаде отменены.

Температура наружного воздуха в селе Крест-Хальджай составляет минус 36 градусов.