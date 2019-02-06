06.02.19 13:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Сбор зерна в РФ в 2019 году может составить 118 млн тонн, сообщается в презентации Минсельхоза, представленной на Всероссийском агрономическом совещании в среду в Москве.

В документе уточняется, что этот прогноз основан на данных, полученных из регионов.

В то же время индикативный показатель госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривает сбор зерна в этом году в объёме 108,3 млн тонн.

Презентацию на совещании представил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.

Как сообщалось, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в конце января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что сбор зерна в этом году составит 108-110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы.

В 2018 году было собрано 112,9 млн тонн зерна против рекордных 135,5 млн тонн годом ранее.