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06.02.19 13:41
Сбор зерна в РФ в 2019 году может составить 118 млн тонн
В документе уточняется, что этот прогноз основан на данных, полученных из регионов.
В то же время индикативный показатель госпрограммы развития сельского хозяйства предусматривает сбор зерна в этом году в объёме 108,3 млн тонн.
Презентацию на совещании представил директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов.
Как сообщалось, во время встречи с президентом Владимиром Путиным в конце января глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что сбор зерна в этом году составит 108-110 млн тонн, в том числе 67 млн тонн пшеницы.
В 2018 году было собрано 112,9 млн тонн зерна против рекордных 135,5 млн тонн годом ранее.
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