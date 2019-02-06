Опоры аварийного путепровода над Транссибом в амурском Белогорске усилят без остановки движения

06.02.19 13:48

© РИА Новости. Евгений Самарин

6 февраля. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Эксперты по итогам обследования аварийного путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль, разделяющего на две части город Белогорск Амурской области, рекомендовали усилить все колонны конструкции.

Пресс-служба администрации города сообщает, что проектное решение, к которому специалисты пришли после двух месяцев работы, в среду было представлено властям Белогорска. Член экспертной комиссии Анатолий Такмаков отметил, что наиболее оптимальным будет вариант усиления ригелей консолями опор. Укрепить предстоит все 24 колонны моста.

На время выполнения работ движение автотранспорта по мосту приостанавливаться не будет. По предварительным расчетам, укрепление виадука займет три месяца, с марта по май текущего года.

"После усиления опор можно будет ездить танкам", - подвел итог встречи глава Белогорска Станислав Мелюков.

Как сообщалось, в ходе планового обследования опор автодорожного путепровода на торцовой стенке верхней части ригеля была выявлена трещина. Администрация города приняла решение закрыть треснувший путепровод для перевозок пассажиров и ввести режим ЧС, а аварийную опору укрепить.

Мост был открыт для движения в конце декабря 2018 года в режиме постоянного наблюдения за специальными маяками. Режим ЧС снят 21 января текущего года.

Белогорск - узловая станция на Транссибирской магистрали Свободненского региона Забайкальской железной дороги. Мост, соединяющий центр Белогорска и микрорайон "Транспортный", построен в 1980 году и является ровесником и аналогом путепровода, который обрушился в октябре прошлого года в Свободном.