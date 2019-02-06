Система измерения авиашума начала круглосуточную работу в омском аэропорту

06.02.19 13:53

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Автоматизированный комплекс измерения авиационного шума начал работать в омском аэропорту, сообщает пресс-служба ОАО "Омский аэропорт".

Компания отмечает, что анализ шумовой обстановки на приаэродромной территории ведется круглосуточно.

Ранее сообщалось, что комплекс начал работу в тестовом режиме в сентябре 2018 года при помощи ООО "Центр экологической безопасности гражданской авиации", с февраля 2019 года - работает в штатном режиме.

Система мониторинга авиационного шума состоит из четырех пунктов контроля авиационного шума, расположенных под траекторией взлета (посадки) воздушных судов. Сведения о шумовых событиях собираются на сервере и в режиме онлайн доступны для анализа сотрудникам аэродрома. На основе этих данных, отмечается в пресс-релизе, можно анализировать, как разные авиакомпании соблюдают требования по использованию малошумных приемов пилотирования. Также можно видеть, придерживаются ли перевозчики установленных маршрутов при взлетах и посадках, чтобы не допускать расширения зоны шумового воздействия.

Аэропорт "Омск-Центральный" находится в черте города и является единственным авиаузлом в регионе. По итогам 2018 года аэропорт обслужил 1 млн 114 тыс. пассажиров.