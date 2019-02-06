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Петербургский муниципалитет "Черная речка" переименуют в честь дворянского рода Ланских

© РИА Новости. Алексей Даничев
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду поддержало переименование муниципального образования "Черная Речка" в "Ланское" - по имени старинного дворянского рода Ланских.

С предложением о переименовании в Законодательное собрание обратились муниципальные депутаты округа "Черная Речка". Переименование муниципалитета поддержали 40 депутатов, один воздержался, трое проголосовали против. Документ был принят за основу; в случае окончательного принятия норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

Черная речка - река на территории Санкт-Петербурга, приток Большой Невки - рукава невской дельты. На берегу Чёрной Речки в 1837 году был смертельно ранен на дуэли А.Пушкин. Также в 1840 году здесь состоялась дуэль М.Ю.Лермонтова и де Баранта. От названия реки происходит название муниципального округа в Приморском районе. В районе расположена одноимённая станция метро.

В пояснительной записке к предложению о переименовании муниципалитета отмечается, что имя старинного дворянского рода Ланских носит местность, шоссе и расположенная неподалеку железнодорожная станция, роду Ланских с конца XVIII века принадлежал обширный участок между Черной речкой и Выборгской дорогой.

Муниципальные депутаты отмечают, что журналист Владимир Одоевский был женат на представительнице рода Ланских, а на известных в Петербурге "субботах Одоевского" собирались такие известные деятели культуры, как Николай Карамзин, Александр Пушкин и Иван Крылов. А генерал Петр Ланской с 1844 года был женат на вдове А.Пушкина Наталье Гончаровой.

"Документальных свидетельств, что на даче у Одоевских бывал Александр Пушкин, нет, но иное предположить трудно, так как в 1833 и 1835 годах Александр Сергеевич жил неподалеку от Одоевского, на даче у Черной речки. Великому поэту неоднократно доводилось ходить от Черной речки мимо дачи Ланских", - говорится в пояснительной записке.

"К сегодняшнему дню исчезли последние следы пребывания Ланских на Выборгской стороне. Переименование муниципального образования Черная речка в Ланское связано с сохранением памяти старинного дворянского рода Ланских, проживающих с XVIII века на Выборгской стороне и увековечивании рода Ланских на данной территории", - отмечают муниципалы.

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