Путин предложил поддержать бизнес, инвестирующий в образование, здравоохранение и туризм

06.02.19 14:23

© РИА Новости. Алексей Никольский

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддержки российского бизнеса, вкладывающего деньги в социальную инфраструктуру и туризм.

"Мы формируем целостную систему продвижения наших товаров на глобальных рынках. Аналогичный механизм необходим и в отношении экспорта услуг. По предложению "Деловой России" такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения; и речь идет не просто о развитии экспорта, но и о стимулах для бизнеса инвестировать в здравоохранение, образование, в логистику и в туризм", - сказал В.Путин на пленарном заседании форума "Деловой России" в среду.

Он подчеркнул, что эти сферы создают комплексный экономический, социальный и технологический эффект.

Глава государства также отметил необходимость поддержки технологического развития российских компаний и содействия внедрению инноваций.

"Здесь уже принят ряд решений, в том числе прошу субъекты Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление", - сказал В.Путин.