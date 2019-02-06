|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.02.19 14:23
Путин предложил поддержать бизнес, инвестирующий в образование, здравоохранение и туризм
"Мы формируем целостную систему продвижения наших товаров на глобальных рынках. Аналогичный механизм необходим и в отношении экспорта услуг. По предложению "Деловой России" такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения; и речь идет не просто о развитии экспорта, но и о стимулах для бизнеса инвестировать в здравоохранение, образование, в логистику и в туризм", - сказал В.Путин на пленарном заседании форума "Деловой России" в среду.
Он подчеркнул, что эти сферы создают комплексный экономический, социальный и технологический эффект.
Глава государства также отметил необходимость поддержки технологического развития российских компаний и содействия внедрению инноваций.
"Здесь уже принят ряд решений, в том числе прошу субъекты Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление", - сказал В.Путин.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket