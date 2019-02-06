Путин: Амнистию капитала можно продлить минимум на год

06.02.19 14:31

© РИА Новости. Алексей Филиппов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил продлить, как минимум, на один год проведение добровольного декларирования физлицами имущества, активов и счетов за рубежом (амнистии капитала), второй этап которого планировалось завершить 1 марта 2019 года.

"Именно изъяны национальной юрисдикции, надо признать это, недостаточность гарантий защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом и выводить эти активы. Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капитала, которая действует до 1 марта 2019 года, при этом частные лица освобождаются от ответственности за ряд правонарушений экономического, валютного и налогового законодательства", - сказал он, выступая на форуме "Деловой России".

"Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере, считаем, что еще на один год, как минимум, можно продлить амнистию капитала для тех граждан, которые переводят свои деньги в Россию, также регистрируют свой бизнес в районах с особыми правовыми условиями (специальные административные районы, САРы - ИФ)", - отметил глава государства.

Кроме того, В.Путин отметил, что считает целесообразным освободить на один год граждан от уплаты НДФЛ с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ.