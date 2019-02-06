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06.02.19 14:40
РФ расширит использование электронных виз
"Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз. Все это находится в работе", - сказал В.Путин в ходе пленарного заседания форума "Деловая Россия" в среду.
"Электронные визы это правильное решение, будем обязательно в этом направлении идти", - подчеркнул президент.
Он отметил, что туристы, прибывающие на туристических судах в Санкт-Петербург, могут находиться в городе без визы. "Этот опыт нужно обобщать и расширять. На Дальнем Востоке, можно в других регионах делать", - сказал В.Путин.
При этом президент сказал, что нужно учитывать и вопросы безопасности.
"Мы живем в сложном мире. Мы должны понимать, что восторг иностранных гостей не разделяется официальными органами этих государств", - заметил он.
По словам В.Путина, немало иностранцев приехали в Россию "под видом болельщиков" и пытались проникнуть в соседние государства, в том числе страны Евросоюза.
"Пришлось нашим соответствующим органам в тесном контакте со своими коллегами из этих государств напряженно работать, чтобы нежелательные элементы в соседние страны не проникали", - сказал он.
В.Путин сказал, что иногда ему "приходится преодолевать позицию правоохранительных органов, органов безопасности, МИД". "Надо честно сказать, что их позиция часто является все-таки обоснованной. Но двигаться все равно нужно. Ведь с помощью запретов мы задач развития точно не решим ни в сфере туризма ни в других областях. Мы точно совершенно будем по этому направлению двигаться дальше, но постепенно, аккуратненько", - сказал он.
"По некоторым вопросам решения могут быть приняты уже сейчас", - отметил В.Путин.
В декабре 2018 года вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что пилотными регионами для получения въездных виз в электронном виде вслед за Дальним Востоком станут Калининградская область, Москва и Санкт-Петербург, вскоре новый механизм заработает на всей территории РФ.
"Сейчас у нас апробируется абсолютно новая система - система электронных виз, которая является инновационной для РФ", - сказала О.Голодец 24 декабря в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).
На вопрос, когда заработает система выдачи электронных виз, О.Голодец сказала: "Уже есть пилотный проект. На Дальнем Востоке выдано 50 тыс. таких виз. Следующая точка - Калининград. Есть поручение проработать тему в отношении Москвы и Санкт-Петербурга".
"Мы реализуем этот проект, мы его оттачиваем. Я надеюсь, в ближайшее время он распространится на территории РФ", - заключила О.Голодец.
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