Екатеринбургский депутат предлагает отменить бесплатное питание для младшеклассников

06.02.19 14:45

© РИА Новости. Андрей Стенин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Депутат Екатеринбургской городской думы Елена Дерягина предложила отменить субсидии на бесплатное питание для всех учеников с первого по четвертый класс, а ввести вместо этого адресную помощь.

"Мы все время говорим о субсидии питания из областного бюджета. Это 1 млрд рублей денег. С первого по четвертый класс у нас дети питаются бесплатно. Это строительство одной школы в городе Екатеринбурге. (...) Я считаю, нужно обратить на это внимание. (...) Пусть родители платят. Помощь нужно оказывать только адресно тем, кто в этом нуждается", - заявила Е.Дерягина на заседании комиссии по развитию образования, науки, физкультуры, спорта и молодежной политики в среду в гордуме.

Депутат сообщила, что, как она узнала, субсидий на питание школьников нет в большинстве регионов России.

"В Волгограде 1 рубль субсидирование, в других городах, в Оренбурге, 5 рублей. Больше субсидий нет ни в одном крае, ни в одной области. Только адресная помощь: детей-инвалидов кормят два раза в день, детей из многодетных семей - два раза в день", - подчеркнула она.

Е.Дерягина также отметила, что дети выбрасывают еду. "Мы приезжали (в школы - ИФ) и видели, что находится в отходах очень много еды, и они (дети - ИФ) достают свои контейнеры и начинают кушать", - добавила депутат.