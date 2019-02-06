Самарские власти планируют оплачивать 50% ипотеки IT-специалистам региона

06.02.19 14:54

© РИА Новости. Нина Зотина

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с представителями ведущих IT компаний региона обсудил ход реализации ключевых планов и задач по развитию отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, в частности обсуждался вопрос о софинансировании ипотечного кредитования для ценных IT-специалистов.

"Предполагается, что ценным сотрудникам ипотеку будет оплачивать на 50% работодатель, и на 50% субсидировать областной бюджет. Проведен опрос ведущих компаний, составлен список из 177 таких специалистов. Предусмотреть средства в бюджете планируется уже с 2020 года", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Д.Азарова, процитированным в сообщении, власти хотят помогать специалистам отрасли, готовым решать масштабные задачи.

"Потенциал в сфере цифровой экономики очень большой. В самарских IT-компаниях есть люди, готовые решать самые масштабные задачи. Есть искреннее желание вам помочь. За этим будущее, за этим колоссальный потенциал региона. Готовы создавать для вас комфортные условия, оказывать поддержку там, где это необходимо", - сказал Д.Азаров.

Отмечается, что среди крупных проектов IT-отрасли региона стало строительство IT-парка.

"Строительство IT-парка началось в 2018 году на территории бывшего ГПЗ-4 (Четвертый государственный подшипниковый завод-ИФ) в Самаре. Год назад этот проект только обсуждался, а теперь реализуется. Уже возведено несколько этажей здания на пересечении улицы Киевской и Московского шоссе. Многие компании выразили намерение стать резидентами парка. А само строительство идет с учетом их предложений", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что, по мнению всех участников встречи, для развития IT в Самарской области нужно вести опережающую подготовку кадров в сфере цифровой экономики, организовать системную работу по раннему выявлению одаренных детей.

"Также нужно проводить на территории региона крупные федеральные и международные мероприятия, развивать экспорт IT-технологий, продуктов и услуг", - говорится в сообщении.