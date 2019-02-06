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06.02.19 15:15
Иностранные туристы приезжают в Крым преимущественно за лечением
"У нас граждане всей Европы, США, со всего мира - 132 страны. Основная масса как раз приезжает именно за лечением в Крым", - сказал А.Черняк на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду в рамках регионального туристического форума "Интуриста".
По его словам, второе место для иностранцев по популярности занимает культурно-познавательный туризм в Крыму.
"Пляжный отдых их практически не интересует. Для этого может быть есть для них и более близкие регионы, где они могут себе это позволить", - добавил А.Черняк.
Он отметил, что среди российских туристов пляжный отдых занимает первое место, лечение находится на втором, на третьем - детский туризм.
А.Черняк уточнил, что в Крыму находится 357 здравниц.
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