Иностранные туристы приезжают в Крым преимущественно за лечением

06.02.19 15:15

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Большинство иностранных туристов, посещающих Республику Крым, приезжают за лечением, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному делу и туризму Республики Крым Алексей Черняк.

"У нас граждане всей Европы, США, со всего мира - 132 страны. Основная масса как раз приезжает именно за лечением в Крым", - сказал А.Черняк на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду в рамках регионального туристического форума "Интуриста".

По его словам, второе место для иностранцев по популярности занимает культурно-познавательный туризм в Крыму.

"Пляжный отдых их практически не интересует. Для этого может быть есть для них и более близкие регионы, где они могут себе это позволить", - добавил А.Черняк.

Он отметил, что среди российских туристов пляжный отдых занимает первое место, лечение находится на втором, на третьем - детский туризм.

А.Черняк уточнил, что в Крыму находится 357 здравниц.