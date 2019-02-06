Ограбление почты в ингушской Сунже не повлияет на выплаты населению

06.02.19 15:30

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Деньги, похищенные грабителями во время налета на почту в городе Сунжа (Ингушетия), были застрахованы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в управлении Федеральной почтовой связи республики в среду.

"Происшествие не отразится на клиентах, денежные средства предприятия застрахованы. Все выплаты населению будут произведены в полном объеме", - сказал представитель управления.

Как сообщалось, накануне в одно отделений связи города Сунжа вошли двое мужчин и, угрожая ножом и пистолетом 63-летней женщине-оператору, похитили около 150 тыс. рублей. Полиция ведет розыск преступников.