Мероприятия отменены в детсадах и школах Екатеринбурга из-за вспышки кори

06.02.19 15:29

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Число заболевших корью в Екатеринбурге достигло 23 человек, в городе со среды введены дополнительные ограничительные мероприятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по рекомендации санврачей приняла решение ограничить доступ в муниципальные детсады и школы воспитанников, учеников и преподавателей, если у них нет документально подтвержденных прививок против кори.

По данным на среду, из 23 заболевших корью в Екатеринбурге 15 человек - это дети и подростки в возрасте от девяти месяцев до 16 лет, все они не были привиты.

В жилых домах, где живут заболевшие корью, работают прививочные бригады екатеринбургских медиков, которые в зависимости от показаний проводят вакцинацию.

Кроме того, проводится вакцинация в школах, детсадах, клубах, торгово-развлекательных центрах, где находились заболевшие.

Во всех территориальных поликлиниках города дети и взрослые могут бесплатно поставить прививки против кори.

В сообщении говорится, что корь является крайне опасным заболеванием. Не привитый человек при контакте с носителем этой инфекции заболевает в 100% случаев, а сама болезнь может привести к летальному исходу.

За весь прошлый год в Екатеринбурге корью заболели лишь пять человек.

Как сообщалось, в 2016 году в Екатеринбурге и Свердловской области была зарегистрирована вспышка заболеваемости корью. Диагноз был лабораторно подтвержден у 75 человек.