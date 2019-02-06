Аэропорт Краснодара возобновил работу с задержанными рейсами

06.02.19 15:35

© РИА Новости. Максим Блинов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Аэропорт Краснодара в среду днем возобновил обслуживание задержанных из-за тумана авиарейсов, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе воздушной гавани.

"По данным на 12:30 мск, в Международном аэропорту Краснодара на прилет и вылет задержаны 20 авиарейсов. В настоящее время с улучшением погодных условий началось их обслуживание", - сказал сотрудник пресс-службы.

Причиной задержек стал густой туман в районе аэропорта.

В Краснодаре ожидают приземления двух самолетов из Еревана и Москвы, которые находятся на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону.

Со значительным опозданием прибудут в Краснодар 12 рейсов из Москвы, два - из Санкт-Петербурга, по одному - из Казани, Минска, Екатеринбурга. Позже запланированного из Краснодара вылетит рейс в Сочи.

Ранее сообщалось, что с пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, обеспечивая напитками, питанием, при необходимости предоставляется размещение в гостинице.