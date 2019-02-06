Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до апреля

06.02.19 15:44

© РИА Новости. Григорий Сысоев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы в среду оставил под арестом до 8 апреля полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, младшего брата последнего Кирилла, а также еще одного фигуранта их дела Александра Протасовицкого, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд находит ходатайство следствия обоснованным и подлежащим удовлетворению. (...) Суд постановил: продлить срок содержания в отношении обвиняемых Мамаева, Кокориных и Протасовицкого на два месяца, то есть до 8 апреля 2019 года", - огласила решение судья Ольга Затомская.

Как пояснил в суде следователь, в настоящее время следственные действия по делу завершены. До 8 апреля следствию необходимо закончить ознакомление защиты с материалами уголовного дела, составить обвинительное заключение и направить материалы в прокуратуру для решения вопроса о передаче дела в суд.

Согласно ходатайству следствия, фигуранты "обвиняются в совершении нескольких преступлений, в том числе тяжкого, совершенных умышленно и из корыстных побуждений, они имеют обширные связи во властных структурах, значительное количество денежных средств, состоят в дружеских отношениях".

Таким образом, следствие по-прежнему считает, что обвиняемые могут помешать расследованию, а оснований для смягчения им меры пресечения нет.

В свою очередь, адвокаты обвиняемых просили суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия и изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы.

В частности, адвокат П.Мамаева попросил суд отпустить его под залог в 6 млн рублей, а защитники А.Кокорина - под залог в размере 10 млн рублей.

Адвокат полузащитника краснодарского клуба Игорь Бушманов, обращаясь к суду, отметил, что "доводы ходатайства (следствия - ИФ) могут быть обоснованы лишь одним обстоятельством - неоднократным процессуальным бездействием".

По его словам, следствие злоупотребляет своими процессуальными правами и допускает волокиту в расследовании, неэффективно организуя процесс ознакомления сторон с материалами дела, поскольку несмотря на то, что следственные действия по делу были завершены в конце прошлого года, потерпевшие ознакомились с делом только в середине и конце января.

Со своей стороны, адвокат нападающего петербургской команды Андрей Ромашов подчеркнул, что "Кокорин, как и другие обвиняемые до сих пор находятся под стражей на основании заведомо ложных показаний потерпевших".

П.Мамаеву, братьям Кокориным и А.Протасовицкому предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побоях группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганстве группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).