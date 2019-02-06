Российский мусорный оператор будет создан до конца I квартала

06.02.19 15:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Российский мусорный оператор "Российский экологический оператор" будет создан до конца первого квартала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минприроды.

"Согласно планам, в первом квартале РЭО уже начнет свою работу", - сказал представитель ведомства.

Устав и положение о наблюдательном совете РЭО должны быть подготовлены к 14 февраля.

Всего на создание российского мусорного оператора будет направлено 350 млн рублей. Максимальное количество инвестиций, которое может быть аккумулировано в рамках компании, достигает 75 млрд рублей.

Указ о создании "Российского экологического оператора" был подписан президентом России 14 января 2019 года. Мусорный оператор создается для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование.

РЭО будет участвовать в разработке государственных программ, проектов и нормативов в этой области, заключать соответствующие соглашения с региональными властями и проводить экспертизу территориальных схем обращения с отходами.

Кроме того, оператор будет организовывать финансирование проектов по обращению с отходами, предоставлять финансовые гарантии инвестпроектам, выпускать облигации и покупать акции и владеть долями в мусорных проектах.

Оператор также будет выкупать земельные участки и другое имущество под строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих предприятий.

Высшим органом управления мусорного оператора будет наблюдательный совет, в который войдут курирующий вице-премьер, главы Минприроды, Минстроя, Минпромторга и глава РЭО.

Глава РЭО будет избираться на 3 года. По словам представителя Минприроды, вопрос о том, кто возглавит РЭО, еще не решен.

Сама компания будет зарегистрирована в Москве.