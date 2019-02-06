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Росприродназор возбудил административные дела по факту содержания в Приморье косаток и белух в "китовой тюрьме"

© РИА Новости. Владимир Астапкович
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Тихоокеанское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) после проверки по факту содержание косаток и белух в бухте Средней Приморского края возбудило административные дела, сообщили в Минприроды.

Согласно распространенному в среду сообщению пресс-службы министерства, дела возбуждены "за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений, проведению государственной экологической экспертизы".

Данные нормы имеют непосредственное отношение к условиям текущего содержания млекопитающих, сообщили в ведомстве.

"Представители ООО "Афалина", ООО "Белый Кит", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий" вызваны Управлением на рассмотрение постановлений о привлечении к установленной законодательством ответственности 20 и 28 февраля 2019 г. Косатки и белухи включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых ежегодно устанавливается ограничение допустимого улова. Вылов был произведен с серьезными нарушениями половозрастных запретов по особям", - отметили в Минприроды.

В министерстве отметили, что разрешения на вывоз за пределы РФ указанных животных Росприроднадзором, в чьих полномочиях находится именно этот вид разрешения на вывоз, не выдавались. "Кроме того, в ноябре 2018 г. Росприроднадзором выдано 23 отказа в выдаче разрешений СИТЕС на экспорт белух ООО "Афалина", ООО "Океанариум ДВ" и ООО "Сочинский дельфинарий", - сообщили в Минприроды.

В настоящее время белухи и косатки, находящиеся на искусственном прикорме, нуждаются в обследовании специалистов-экспертов., отметили в пресс-службе министерства.

В Минприроды напомнили, что ранее Следственным управлением Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ, по факту незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, и направлено в Управление МВД России по Хабаровскому краю.

"Росприроднадзором в Управление МВД России по Хабаровскому краю направлен запрос о предоставлении информации о результатах и принятых мерах по вышеуказанному уголовному делу с целью принятия дальнейших процессуальных решений", - сообщили в министерстве.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Зоозащитники просили надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных.

В декабре из вольеров исчезли три белухи, отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе в рамках проверки Приморского управления Пограничной службы ФСБ РФ, сообщили, что кожные покровы шести из 11 косаток изменились, одна из них совсем не активна и выглядит больной. Акватория, где находятся вольеры, покрыта льдом, при этом пребывание во льдах нетипично для косаток.

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