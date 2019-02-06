Конгрессно-выставочный центр на острове Русский во Владивостоке планируют начать строить в 2020 году

06.02.19 16:18

© РИА Новости. Алексей Дружинин

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Строительство конгрессно-выставочного центра планируется начать в 2020 году на остове Русский во Владивостоке, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Думаю, что в этом году уже завершим разработку проектно-сметной документации. Надеюсь, с будущего годы мы это строительство начнем. Это будет такая круглогодично действующая площадка, на которой мы надеемся принимать выставки и экспозиции из ближайших стран и выставлять свои композиции", - сказал Ю.Трутнев журналистам в Москве.

По его словам, кроме того на острове Русский планируется создать технопарк, центры компетенций и рекреационную инфраструктуру для отдыха людей.

"Мы с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморского края - ИФ) говорили, что мы будем развивать ядро на базе Дальневосточного федерального университета, дальше там возникнет строительство ряда культурных учреждений, по поручению президента там построят хореографическое училище, мы будем строить центры компетенций, а дальше будем строить рекреационную инфраструктуру для отдыха людей", - рассказал Ю.Трутнев.