|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.02.19 16:18
Конгрессно-выставочный центр на острове Русский во Владивостоке планируют начать строить в 2020 году
"Думаю, что в этом году уже завершим разработку проектно-сметной документации. Надеюсь, с будущего годы мы это строительство начнем. Это будет такая круглогодично действующая площадка, на которой мы надеемся принимать выставки и экспозиции из ближайших стран и выставлять свои композиции", - сказал Ю.Трутнев журналистам в Москве.
По его словам, кроме того на острове Русский планируется создать технопарк, центры компетенций и рекреационную инфраструктуру для отдыха людей.
"Мы с Олегом Николаевичем (Кожемяко, губернатор Приморского края - ИФ) говорили, что мы будем развивать ядро на базе Дальневосточного федерального университета, дальше там возникнет строительство ряда культурных учреждений, по поручению президента там построят хореографическое училище, мы будем строить центры компетенций, а дальше будем строить рекреационную инфраструктуру для отдыха людей", - рассказал Ю.Трутнев.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket