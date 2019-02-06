Число заболевших пневмонией краснодарских школьников выросло до 15 человек

06.02.19 16:33

© РИА Новости. Таисия Воронцова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - По последним данным, 15 учащихся школы N46 Краснодара заболели пневмонией, в учреждении объявлен карантин, сообщила прокуратура Краснодарского края в среду.

"По факту инфекционного заболевания учащихся муниципальной средней общеобразовательной школы N46 Краснодара прокуратурой края организована проверка причин случившегося. Предварительно установлено, что 15 учащихся заболели пневмонией, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в целях предупреждения распространения заболеваний в школе объявлен карантин, организовано проведение дезинфекционных мероприятий, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре с 6 февраля на 10 дней из-за заболевания пневмонией старшеклассников закрыта школа N46 по ул. Гидростроителей, 20. Такое решение было принято после подтверждения диагноза "пневмония" у десяти учеников.