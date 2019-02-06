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06.02.19 16:33
Число заболевших пневмонией краснодарских школьников выросло до 15 человек
"По факту инфекционного заболевания учащихся муниципальной средней общеобразовательной школы N46 Краснодара прокуратурой края организована проверка причин случившегося. Предварительно установлено, что 15 учащихся заболели пневмонией, в настоящее время им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в целях предупреждения распространения заболеваний в школе объявлен карантин, организовано проведение дезинфекционных мероприятий, управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре с 6 февраля на 10 дней из-за заболевания пневмонией старшеклассников закрыта школа N46 по ул. Гидростроителей, 20. Такое решение было принято после подтверждения диагноза "пневмония" у десяти учеников.
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