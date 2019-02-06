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06.02.19 16:48
Добыча на шахте «Заполярная-2» в Воркуте приостановлена
Добыча приостановлена из-за нарушения электроснабжения "Заполярной-2" в результате пожара в распределительной подстанции на территории склада лесоматериалов шахты.
Из-за возгорания на подстанции легкие повреждения получили два работника, говорится в сообщении пресс-службы компании.
"В соответствии с правилами промышленной безопасности, подземная рабочая смена в составе 92 человек выводится на поверхность. Жизни и здоровью работников шахты ничего не угрожает", - отмечается в сообщении.
Для восстановления электроснабжения шахты задействована резервная линия.
Информация о возгорании поступила в МЧС Коми в 14:20 мск. Пожар локализован на площади 10 кв. м.
"Воркутауголь" является одним из крупнейших предприятий угольной промышленности России.
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