Трутнев предлагает сократить "серые зоны" для выдачи "дальневосточного гектара"

06.02.19 16:54

© РИА Новости. Михаил Климентьев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - В программе "дальневосточный гектар" нужно сократить "серые зоны" - территории недоступные для выдачи участков, считает вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мне кажется, что с учетом опыта реализации программы можно подумать над тем, чтобы часть "серых зон", особенно вокруг населенных пунктов, подсократить", - заявил Ю.Трутнев журналистам в Москве.

По его словам, на сегодняшний день довольно много территорий находится в "серых зонах", в том числе земли Минобороны и заповедников. Однако людям удобнее брать гектар, когда он находится ближе к населенным пунктам.

"Люди ведь больше всего говорят о том, что "мы бы взяли один гектар, но нам нужна дорога, энергетика" и так далее. Эти вопросы конечно проще всего решить рядом с населенным пунктом. Эти зоны (вокруг населенных пунктов - ИФ) они (губернаторы - ИФ) оставили для развития территорий, поэтому надо еще раз проверить, может быть развитие территорий будет во многом происходить и за счет того, что люди получат один гектар, дома построят", - отметил вице-премьер.

Ю.Трутнев уточнил, что механизм решения останется в регионах, губернаторы сами будут решать, что останется в "серой зоне".

Он также рассказал, что по программе "дальневосточный гектар" землю получили уже около 50 тысяч человек.

Федеральный закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно закону, земельный участок предоставляется на пять лет на основании договора безвозмездного пользования. По истечении пяти лет участок можно арендовать или получить в собственность. Участок земли может получить не только житель Дальнего Востока, но и любой россиянин, который готов к переезду и работе на нем.