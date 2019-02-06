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Жителей Кандалакши испугало облако из угольной пыли

© РИА Новости. Борис Бабанов
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Жителей Кандалакши в среду испугало облако из угольной пыли на территории ООО "Кандалакшский морской торговый порт" (КМТП, входит в группу "ТАЛТЭК").

Видеозаписи с черным облаком очевидцы публикуют в социальных сетях, высказывая опасения, что угольная пыль окажется в районе жилых домов.

По мнению начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Кандалакшскому и Терскому району, городу Полярные Зори Олега Доронина, местным жителям нечего опасаться. "Явление возникло из-за отсутствия ветра, если скорость ветра всего 1-2 метра в секунду, пыль не сдвигается, висит в воздухе, и, выходит, пугает своим видом. Когда появится ветер, до жилой постройки с учетом существующей защитной санитарной зоны это облако не дойдет", - сказал он "Интерфаксу".

В Роспотребнадзоре отметили, что регулярно проводят мониторинг качества атмосферного воздуха и превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) выбросов в порту Кандалакши не фиксировали.

В свою очередь в мурманском отделе экологического надзора на море Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора "Интерфаксу" сообщили, что проверка в конце 2018 года выявила в КМТП нарушения. В частности, у порта отсутствовало разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, материалы дела были направлены на рассмотрение в районный суд, еще два протокола о нарушении законодательства в сфере охраны окружающей среды были составлены в отношении юридического лица.

"Однако в конце прошлого года наше предписание было выполнено, порт Кандалакши получил разрешение на выбросы. Кроме того, по имеющейся у нас информации, они предпринимают меры для снижения объемов пыли от перевалки, приобретают специальную пушку - орошающую установку", - рассказал заместитель начальника отдела Максим Юдинцев.

Вместе с тем, в мурманском следственном отделе СКР на транспорте агентству сообщили, что могут начать проверку по данному факту на основании сообщений в СМИ.

Комментарием КМТП "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

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