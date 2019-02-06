Несовершеннолетнего подозревают в разгроме офиса КПРФ в Брянской области

06.02.19 17:06

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Брянские полицейские установили подозреваемого в незаконном проникновении в помещение горкома КПРФ в Новозыбкове, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Ранее в отдел полиции обратился 52-летний местный житель, который, придя в помещения партии 4 февраля, увидел, что окно разбито, кто-то перебирал документы и переставлял вещи в комнатах, однако ничего не унес.

Полицейские, изъяв следы обуви с подоконника и другие улики, стали разрабатывать версию хулиганского проникновения - размер обуви свидетельствовал, что следы принадлежат ребенку.

5 февраля подозреваемый был найден. Им оказался десятилетний местный житель, ранее уже помещавшийся в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и хорошо знакомый сотрудникам местной службы полиции по делам несовершеннолетних.

"По его словам, он просто захотел посмотреть, что находится внутри помещения. Поскольку сигнализации и видеонаблюдения в здании не было, подросток, разбив камнем стекло, почти два часа, не спеша, перекладывал документы, рассматривал найденные монеты советской эпохи, а когда окружающая обстановка наскучила - выбрался на улицу и пошел домой",- говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что в отношении матери несовершеннолетнего составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Кроме того, рассматривается вопрос о помещении мальчика в учебное заведение закрытого типа.

Ранее со ссылкой на сайт Брянского регионального отделения КПРФ сообщалось, что в помещение горкома КПРФ в Новозыбкове проникли неизвестные и устроили погром. Следы взлома коммунисты обнаружили в понедельник. Неизвестные проникли внутрь через разбитое окно, перерыли документы, пытались взломать сейф.

В обкоме КПРФ связали ЧП с выборами в областную думу, которые пройдут осенью этого года.