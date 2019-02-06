Омбудсмен Петербурга: этой зимой в городе опасно выходить на улицу

06.02.19 17:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду обратились к врио губернатора Александру Беглову с просьбой ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации с уборкой снега и наледи, а уполномоченный по правам человека заявил об опасности для здоровья при выходе на улицу этой зимой.

Копию обращения опубликовал в "Фейсбуке" в среду депутат Максим Резник ("Партия роста").

"В Санкт-Петербурге сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с неспособностью органов власти организовать качественную и своевременную уборку снега и льда с дорог, тротуаров, крыш и внутриквартальных территорий. Уже несколько человек погибли и сотни пострадали в результате несчастных случаев, автомобильных аварий и падений наледи с крыш. Уже более месяца снег накапливается на улицах и во дворах, а соответствующие службы не в состоянии его вывезти", - говорится в обращении.

Под текстом подписались депутаты Оксана Дмитриева ("Партия роста"), Борис Вишневский ("Яблоко"), Сергей Трохманенко ("Справедливая Россия") и М.Резник. Они предлагают обязать городские учреждения всех форм собственности организовать уборку снега на своей территории, а также привлечь к уборке силы МЧС и Вооруженных сил РФ.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов призвал горожан добиваться компенсаций, если они пострадали из-за снега и льда. Он также подчеркнул, что в Петербурге "сегодня опасно выходить из дома".

"К сожалению, Бабурбек Очилов - не первая жертва. Каждый день люди получают тяжелые травмы на улицах нашего города. Позавчера пострадал двухлетний ребёнок. 1 февраля с крыши дома на Тверской улице (300 метров от Смольного) глыба снега упала на голову сотруднице моего аппарата. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов, травмированных от слетающих с крыш глыб снега и льда, от падений на непроходимых тротуарах", - приводит слова А.Шишлова пресс-служба омбудсмена.

"В том, что петербуржцы ежедневно получают переломы и увечья, виновата не погода. Причина - в безответственности и непрофессионализме должностных лиц и организаций, не справляющихся со своими обязанностями. А ведь они получают деньги, которые мы платим в виде налогов и оплаты жилищно-коммунальных услуг. И все, кто пострадал, имеют право требовать компенсации и привлечения виновных к ответственности. Я и мои сотрудники готовы помогать в этом. Свое право на жизнь нужно защищать!", - добавил омбудсмен.

С начала зимы в Петербурге от гололеда и падения наледи пострадали несколько человек. Так, 31 января льдина упала на голову 25-летней жительнице города, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, СКР по городу возбудило уголовное дело. В тот же день от падения наледи пострадала гражданка Вьетнама. Ранее, поскользнувшись на льду, получила травму 79-летняя уроженца Ленинграда, позже она скончалась в больнице. Во вторник в Петроградском районе города от упавшей с крыши глыбы льда погиб студент и пострадал прохожий.