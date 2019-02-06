Выходит на рынок: автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля
  
Отпустить на волю: освободить косаток и белух из бухты Средняя в Приморье призвал сын Жака-Ива Кусто
   
Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
06.02.19 17:33

Мосгорсуд перевел под домашний арест гендиректора АСГ Савельева

© РИА Новости. Антон Денисов
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд освободил из следственного изолятора и перевел под домашний арест генерального директора "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игоря Савельева, задержанного в январе по делу об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением Мосгорсуда мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева изменена с заключения под стражу на домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 16 марта, уточнил собеседник агентства.

Тверской суд Москвы 17 января по ходатайству следствия отправил И.Савельева под арест. Его защита и прокурор настаивали на избрании ему более мягкой меры пресечения - залога или запрета определенных действий.

И.Савельеву инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 15 января.

Как следовало из материалов Тверского суда, дело связано с деофшоризацией компании "РУСКО".

По данным следствия, в начале 2018 году всеми владельцами этой организации, в том числе И.Савельевым, было принято решение о переводе организации в Россию. С этой целью руководство обратилось в консалтинговую фирму, после чего им была предложена определенная схема. Впоследствии стало известно, что 99% долей организации являются собственностью директора АСГ.

Следствие оценивает ущерб от действий И.Савельева в 215,5 млн рублей.

"Алкогольная сибирская группа" - один из крупнейших производителей алкоголя. Основные торговые марки АСГ - "Белая Березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять Озер". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", владеет АСГ компания VP Island Ltd, ее директором, по данным кипрского реестра, является Андрей Стрелец.

И.Савельев возглавил АСГ в 2015 году. До этого он 15 лет работал в компании Wrigley, где занимал посты гендиректора по России, а также президента по региону Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка, Южная Америка.

После задержания И.Савельева в АГС заявили, что следственные действия "никак не связаны ни с деятельностью "Алкогольной сибирской группы", ни с деятельностью Савельева на посту генерального директора компании".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  06.02.19 17:57
Медведи в столичном зоопарке могут проснуться раньше срока из-за потепления
.
  06.02.19 17:00
Памятник актеру Михаилу Ульянову может появиться в Москве
.
  06.02.19 15:44
Мамаев и Кокорин останутся в СИЗО до апреля
.
  06.02.19 13:28
Иск о запрете в Москве противогололедных реагентов подан в суд
.
  06.02.19 13:09
Следствие не видит оснований выпускать Мамаева и Кокорина из СИЗО
.
  06.02.19 12:32
Новые съезды построят на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе в Москве
.
  06.02.19 09:01
Около часа понадобилось для восстановления движения на "оранжевой" ветке московского метро
.
  05.02.19 18:03
Переходную систему для аппарата ExoMars-2020 испытают в НПО имени Лавочкина
.
  05.02.19 17:54
В Москве заочно арестован гражданин Сирии, обвиняемый в убийстве российского пилота Пешкова
.
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket