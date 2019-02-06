Мосгорсуд перевел под домашний арест гендиректора АСГ Савельева

06.02.19 17:33

© РИА Новости. Антон Денисов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд освободил из следственного изолятора и перевел под домашний арест генерального директора "Алкогольной сибирской группы" (АСГ) Игоря Савельева, задержанного в январе по делу об особо крупном мошенничестве.

"Постановлением Мосгорсуда мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Савельева изменена с заключения под стражу на домашний арест", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда в среду.

Срок домашнего ареста обвиняемому установлен до 16 марта, уточнил собеседник агентства.

Тверской суд Москвы 17 января по ходатайству следствия отправил И.Савельева под арест. Его защита и прокурор настаивали на избрании ему более мягкой меры пресечения - залога или запрета определенных действий.

И.Савельеву инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 15 января.

Как следовало из материалов Тверского суда, дело связано с деофшоризацией компании "РУСКО".

По данным следствия, в начале 2018 году всеми владельцами этой организации, в том числе И.Савельевым, было принято решение о переводе организации в Россию. С этой целью руководство обратилось в консалтинговую фирму, после чего им была предложена определенная схема. Впоследствии стало известно, что 99% долей организации являются собственностью директора АСГ.

Следствие оценивает ущерб от действий И.Савельева в 215,5 млн рублей.

"Алкогольная сибирская группа" - один из крупнейших производителей алкоголя. Основные торговые марки АСГ - "Белая Березка", "Хаски", "Сиббиттер" и "Пять Озер". По данным базы "СПАРК-Интерфакс", владеет АСГ компания VP Island Ltd, ее директором, по данным кипрского реестра, является Андрей Стрелец.

И.Савельев возглавил АСГ в 2015 году. До этого он 15 лет работал в компании Wrigley, где занимал посты гендиректора по России, а также президента по региону Восточная Европа, Ближний Восток, Индия, Африка, Южная Америка.

После задержания И.Савельева в АГС заявили, что следственные действия "никак не связаны ни с деятельностью "Алкогольной сибирской группы", ни с деятельностью Савельева на посту генерального директора компании".