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06.02.19 17:37
Программу снижения младенческой смертности реализуют в Карачаево-Черкесии
"Общую концепцию программы разработала группа специалистов во главе ректором Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрием Ивановым, прибывших в республику благодаря обращению руководителя Минздрава КЧР в Минздрав России", - сообщила агентству "Интерфакс-Юг" сотрудница пресс-службы главы республики.
Для внедрения наиболее эффективных мер специалисты оценили соблюдение порядка оказания неонатальной службы в республиканском перинатальном центре, а также в центральных районных больницах Карачаево-Черкесии.
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