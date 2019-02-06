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06.02.19 17:47
Росавиация закончит финальную проверку "Якутии", сертификат которой ограничен, в конце февраля
"В конце февраля заканчивается проверка", - сообщил журналистам гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов в среду в кулуарах выставки NAIS-2019, отвечая на соответствующий вопрос.
В октябре прошлого года Росавиация сообщала, что выявила ряд нарушений в работе авиакомпании "Якутия", в том числе превышение полетных смен экипажей, фальсификацию техдокументации. В результате ведомство запретило "Якутии" выполнять международные рейсы: соответствующее ограничение сертификата действует до устранения всех недостатков, говорили в Росавиации.
Авиакомпания "Якутия" базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и такого же количества Bombardier Dash-8 Q300/400.
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