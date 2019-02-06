Россельхознадзор проверит пашни экспортеров зерна под Москвой и Тулой

06.02.19 17:49

© РИА Новости. Александр Кряжев/Владимир Сергеев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор в 2019 году планирует проверить около 35 тыс. га земли у компаний, производящих зерно на экспорт, сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Евгений Антонов в среду журналистам в Туле.

"Увеличение экспорта - серьезная задача, поэтому мы планируем провести ревизию карантинного фитосанитарного состояния земель в Московской и Тульской областях. На этот год назначено порядка 500 обследований, мы должны проверить около 35 тыс. га земли. Необходимо не пропустить зерно с семенами сорняков, потому что сразу закрывается доступ к экспорту продукции для всей страны", - сказал Е.Антонов.

"Проверять будем, прежде всего, компании, которые намерены участвовать в экспорте. Кроме того, сейчас мы проводим проверки качества самого зерна", - добавил руководитель управления.

По данным Минсельхоза РФ, объем экспорта сельхозпродукции к 2024 году планируется увеличить в 2,5 раза - до $45 млрд, в том числе из регионов Центральной России - на сумму до $6,6 млрд.

Как заявлял министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, по итогам 2018 года на долю зерна пришлось более 40% аграрного экспорта. При этом по прогнозам зерновые культуры к 2024 году по-прежнему составят основу экспорта российского АПК с ориентиром до $11 млрд.