Взрыв без последующего возгорания произошел на месторождении Сургутнефтегаза в ХМАО

06.02.19 17:52

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

6 декабря. Interfax-Russia.ru - Хлопок без последующего возгорания произошел во время производства ремонтных работ на газопроводе на Западно-Сибирском месторождении "Сургутнефтегаза" в Сургутском районе ХМАО, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

"Сообщение о ЧС поступило в 17:29 по местному времени. На место выехали силы МЧС", - сказал собеседник агентства.

В дежурной службе СУ СКР по ХМАО сообщили, что в результате хлопка газа один человек погиб, один пострадал.