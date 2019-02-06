Медведи в столичном зоопарке могут проснуться раньше срока из-за потепления

06.02.19 17:57

© РИА Новости. Владимир Песня

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Медведи, сурки и еноты в Московском зоопарке могут проснуться раньше времени из-за аномального тепла и колебания температуры, сообщили в пресс-службе зоосада.

"В случае продолжительного раннего потепления животные могут проснуться раньше: дело в том, что все они чувствуют колебания температур, равно как и таяние снежного покрова. Поэтому наступившее потепление, если оно продержится длительное время, может спровоцировать раннее пробуждение медведей, сурков, енотов и других обитателей зоопарка, проводящих зимнее время во сне и спячке", - говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что в природе раннее пробуждение может быть чревато рядом проблем. Медведи представляют опасность, поскольку они очень голодны и агрессивны. Проснувшиеся раньше назначенного срока сурки могут погибнуть из-за недостатка корма, так как за время спячки зверьки теряют около 1/3 своего веса, поэтому, когда просыпаются, им необходимо сразу же восполнять недостаток массы.

В практике зоопарка бывали случаи, когда животные выходили из спячки в середине зимы из-за внезапного температурного скачка, а затем снова засыпали, когда погода приходила в норму. Поэтому для обитателей зоосада раннее пробуждение никакой угрозы не несет: в случае, если они проснутся, зоологи начнут давать им корм, а также тщательно следить за их самочувствием вплоть до наступления весенне-летнего периода.

Еноты спят совсем не глубоко и чувствуют потепление раньше других животных. По прогнозам специалистов, окончательно они проснутся в начале марта. Схожим образом обстоит дело и с медведями: они, вероятнее всего, начнут выходить из своих берлог уже к середине или концу марта. В это же время зоологи постепенно начнут будить тушканчиков.