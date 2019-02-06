Выборы губернатора Ставрополья пройдут в сентябре

06.02.19 18:01

© РИА Новости. Нина Зотина

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,9 млн жителей Ставрополья в сентябре этого года примут участие в выборах главы региона, сообщил председатель краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов журналистам в среду.

"В этот год в крае планируется проведение выборов губернатора Ставропольского края. Это плановые выборы, последние выборы губернатора края прошли в 2014 году. По федеральному закону выборы должны пройти во второе воскресенье сентября, в 2019 году - это 8 сентября", - сказал Е.Демьянов.

Он также сообщил, что по состоянию на 1 января 2019 года в Ставропольском крае зарегистрировано 1 млн 891 тыс. 576 избирателей.

По словам Е.Демьянова, выборы будут назначены по решению Думы Ставропольского края.

"В период с 30 мая по 9 июня Дума Ставропольского края должна назначить эти выборы. После опубликования решения о назначении выборов, в течение пяти дней должна состояться эта публикация, начинается избирательная кампания по выборам губернатора Ставропольского края", - отметил он.

В настоящее время губернатором Ставропольского края является Владимир Владимиров.