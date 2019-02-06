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06.02.19 18:01
Выборы губернатора Ставрополья пройдут в сентябре
"В этот год в крае планируется проведение выборов губернатора Ставропольского края. Это плановые выборы, последние выборы губернатора края прошли в 2014 году. По федеральному закону выборы должны пройти во второе воскресенье сентября, в 2019 году - это 8 сентября", - сказал Е.Демьянов.
Он также сообщил, что по состоянию на 1 января 2019 года в Ставропольском крае зарегистрировано 1 млн 891 тыс. 576 избирателей.
По словам Е.Демьянова, выборы будут назначены по решению Думы Ставропольского края.
"В период с 30 мая по 9 июня Дума Ставропольского края должна назначить эти выборы. После опубликования решения о назначении выборов, в течение пяти дней должна состояться эта публикация, начинается избирательная кампания по выборам губернатора Ставропольского края", - отметил он.
В настоящее время губернатором Ставропольского края является Владимир Владимиров.
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