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06.02.19 18:07
Панихида по погибшим пройдет на месте катастрофы АН-148 в Подмосковье
"Панихида пройдет на месте трагедии 11 февраля", - сказал собеседник агентства.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", выполнявший рейс "Москва-Орск", потерпел крушение 11 февраля 2018 года через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Борт упал в поле возле села Степановское Раменского района. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли.
По официальной версии, катастрофа произошла из-за обледенения датчиков скорости - пилоты забыли включить обогрев приборов.
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