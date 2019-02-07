Сибирская агрогруппа построит в Красноярском крае завод по переработке зерна за 15 млрд руб

07.02.19 06:26

© РИА Новости. Виктор Толочко

7 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Сибирская аграрная группа" (Томск) планирует построить на территории агропромышленного парка "Сибирь" (Красноярский край, близ Березовской ГРЭС) завод по глубокой переработке зерна, сообщил основной бенефициар группы Андрей Тютюшев журналистам в среду.

"Достигнута договоренность с правительством Красноярского края о строительстве завода по глубокой переработке зерна. Место пока точно не определено, но предполагаем, что это на территории агропарка при Березовской ГРЭС", - сказал А.Тютюшев.

Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей.

В 2019 году будет подготовлен проект завода, строительство предполагается начать в 2020 году. Предприятие будет выпускать крахмалы, лизин, биоэтанол и другую продукцию.

"Биоэтанол или, иными словами, технический спирт, может стать локомотивом развития этого предприятия. Сейчас стало возможным его использование с бензином (порядка 10%), от чего качественные характеристики топлива только улучшаются", - пояснил А.Тютюшев.

Он отметил, что агрогруппа в этом году намерена начать активно развивать растениеводство как отдельный вид бизнеса.

"Предполагается производство пшеницы, ячменя, бобов сои, но не на территории Томской области, к сожалению. Кемеровская область, Новосибирская прекрасны с точки зрения растениеводства", - добавил он.