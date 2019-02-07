"Черные лесорубы" получили реальные сроки в Иркутской области

07.02.19 06:29

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Иркутский районный суд Иркутской области вынес приговор семи участникам организованной группы, которая занималась нелегальной лесозаготовкой в Гороховском лесничестве под Иркутском, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МВД по региону.

По данным полиции, в сентябре 2016 года "черные лесорубы" незаконно заготовили 109 кубометров древесины. Ущерб превысил 1 млн рублей.

"Контроль за всем циклом незаконных лесозаготовительных работ от рубки до сбыта, с последующем распределением дохода, осуществлял 44-летний житель села Еловка Иркутского района. Основным подельником выступал его 24-летний племянник", - говорится в сообщении.

Суд приговорил организатора рубок к 3,5 годам лишения свободы, остальные участники получили от 2 до 3 лет лишения свободы.

"Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, возмещен полностью", - отмечается в сообщении.