|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.19 06:29
"Черные лесорубы" получили реальные сроки в Иркутской области
По данным полиции, в сентябре 2016 года "черные лесорубы" незаконно заготовили 109 кубометров древесины. Ущерб превысил 1 млн рублей.
"Контроль за всем циклом незаконных лесозаготовительных работ от рубки до сбыта, с последующем распределением дохода, осуществлял 44-летний житель села Еловка Иркутского района. Основным подельником выступал его 24-летний племянник", - говорится в сообщении.
Суд приговорил организатора рубок к 3,5 годам лишения свободы, остальные участники получили от 2 до 3 лет лишения свободы.
"Ущерб, причиненный лесному фонду РФ, возмещен полностью", - отмечается в сообщении.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket