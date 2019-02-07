|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.19 06:55
Фонд развития Дальнего Востока ожидает докапитализации на 10 млрд руб
"На сегодня активы фонда составляют 49 млрд рублей. Недавно была докапитализация на 10,6 млрд рублей, еще порядка 10 мы ожидаем в ближайшее время. Поэтому до конца года, я думаю, активы фонда составят порядка 60 млрд рублей", - сказал А.Чекунков.
По его словам, недавно полученные средства пойдут на строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русском, Находкинского завода минеральных удобрений и реализацию ряда других проектов.
Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что начало строительства конгрессно-выставочного центра запланировано на 2020 год.
Как сообщалось, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что фонд до конца 2018 года будет пополнен более чем на 8 млрд рублей, также правительству поручено решить вопрос с пополнением фонда на 2019-2021 годы.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket