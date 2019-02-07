Фонд развития Дальнего Востока ожидает докапитализации на 10 млрд руб

07.02.19 06:55

© РИА Новости. Владимир Трефилов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" (ФРДВ) рассчитывает на докапитализацию в размере 10 млрд рублей, сообщил гендиректор фонда Алексей Чекунков журналистам в среду.

"На сегодня активы фонда составляют 49 млрд рублей. Недавно была докапитализация на 10,6 млрд рублей, еще порядка 10 мы ожидаем в ближайшее время. Поэтому до конца года, я думаю, активы фонда составят порядка 60 млрд рублей", - сказал А.Чекунков.

По его словам, недавно полученные средства пойдут на строительство конгрессно-выставочного центра на острове Русском, Находкинского завода минеральных удобрений и реализацию ряда других проектов.

Ранее вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал, что начало строительства конгрессно-выставочного центра запланировано на 2020 год.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин заявил, что фонд до конца 2018 года будет пополнен более чем на 8 млрд рублей, также правительству поручено решить вопрос с пополнением фонда на 2019-2021 годы.