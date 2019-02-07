Подозреваемый во взяточничестве экс-зампред правительства Камчатки на время следствия останется на свободе

07.02.19 07:06

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Следствие не стало ходатайствовать в суд о назначении меры пресечения бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко, подозреваемому во взяточничестве, сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в четверг старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Елена Матафонова.

"С В.Карпенко взято обязательство о явке к следователю по требованию последнего", - сказала Е.Матафонова.