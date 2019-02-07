Занятия в начальных классах школ Комсомольска-на-Амуре отменены из-за сильных морозов

07.02.19 07:09

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - С 8 по 11 февраля в Комсомольске-на-Амуре отменены занятия для учеников 1-5 классов, сообщается на сайте администрации города в четверг.

"Такое решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями - низкими температурами", - говорится в сообщении.

С 4 февраля в Комсомольск-на-Амуре пришли сильные морозы. По данным синоптиков, днем средняя температура составляет -30 градусов, ночью столбик термометра опускается до -43.