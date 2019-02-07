Автомобиль въехал в автобусную остановку в приморском Партизанске, пострадали люди

07.02.19 07:17

© РИА Новости. Андрей Стенин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в городе Партизанск Приморского края, госпитализированы женщина и ребенок.

УВД по Приморскому краю сообщает, что водитель Автомобиля "Тойота Приус" при повороте не справился с управлением, машину вынесло на полосу встречного движения, а потом иномарка выехала на остановку общественного транспорта.

Отмечается, что в ДТП пострадали два человека: 46-летняя женщина и 11-летний мальчик. Врачи госпитализировали потерпевших с травмами различной степени тяжести.

Состояния опьянения у водителя не выявлено.

По факту происшествий проводится проверка.