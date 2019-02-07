Строительство второй очереди онкоцентра в Якутске начнется в 2019 году

07.02.19 07:57

© РИА Новости. Сергей Венявский

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Строительство второй очереди онкологического центра на 210 коек начнется в Якутске в 2019 году за счет бюджетных средств, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

По словам министра здравоохранения Якутии Елены Борисовой, до 15 февраля должен решиться вопрос о включении строительства второй очереди онкоцентра в федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями", который входит в число восьми приоритетных федеральных проектов, реализующихся в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы прекрасно понимаем, что в 2019 год уже не попадаем, но, тем не менее, надеемся на включение проекта в 2020 году. При этом республика не собирается сидеть, опустив руки, и свою часть в рамках софинансирования планирует начать уже в этом году. То есть в 2019 году строительство второй очереди онкодиспансера начнется за счет средств из республиканского бюджета", - сообщила Е.Борисова.