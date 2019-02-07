Школьные занятия на Урале вновь отменены из-за сильных морозов

07.02.19 09:10

© РИА Новости. Алексей Владыкин

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Аномально низкая температура воздуха на территории Уральского федерального округа в четверг вновь стала причиной полной или частичной отмены занятий в школах.

Так, в Челябинске полностью отменены занятия в школах, сообщается на сайте городской единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). В Магнитогорске не учатся дети с 1-го по 9-й классы, сообщает сайт городской администрации.

В ночь на четверг в некоторых районах Челябинской области температура опустилась до минус 35-40 градусов.

В Тюмени, Ишиме и Ялуторовске полностью отменены занятия первой смены в школах, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в городских администрациях. Утром в четверг в этих городах столбик термометра опустился до 39-41 градуса мороза.

По данным департамента по образованию Тобольска, в городе из-за холодов 7 февраля отменены занятия у школьников 1-9 классов.

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) отменены занятия у школьников 1-11 классов первой смены, сообщает администрация города.

В ЕДДС Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) агентству сообщили, что в городе в четверг минус 39 градусов, рекомендации не посещать занятия даны для учащихся с первого по восьмой классы. В ЕДДС Ноябрьска агентству заявили, что из-за 40-градусных морозов аналогичные рекомендации даны всем ученикам. В Салехарде, где в четверг минус 31 градус, согласно данным городского департамента образования, школьники учатся в обычном режиме.

По данным департамента информационной политики губернатора Свердловской области, министерство образования региона направило в школы письмо, согласно которому младшеклассники могут не ходить в школу при 25-28-градусном морозе, школьники средних классов - при минус 28-30 градусах, старшеклассники - при температуре от минус 30 градусов и ниже.

Минувшей ночью в регионе было до минус 40 градсуов, днем ожидается 27-градусный мороз.

В Курганской области в четверг тоже аномально холодно, но в школах областного центра и Шадринска школьники не учатся из-за карантина по ОРВИ и гриппу.

Ранее сообщалось, что 5-6 февраля из-за сильных морозов были частично или полностью отменены занятия в городах Челябинской, Тюменской областей, а также в ЯНАО и ХМАО.