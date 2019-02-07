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Суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей

© РИА Новости. Андрей Старостин
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Мировой суд города Пскова оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы в Пскове" (радиоканал "FM 60", осуществляющий вещание "Эхо Москвы" в Пскове) на 150 тысяч рублей за злоупотребление свободой информации.

Как сообщил "Интерфаксу" главный редактор радиостанции Максим Костиков, наказание связано с выпуском в эфир авторской программы Светланы Прокопьевой, в которой она якобы оправдывала действия террориста.

Ранее радиостанция и портал "Псковская лента новостей" получили предупреждения Роскомнадзора и предписание удалить материал С.Прокопьевой.

Кроме того, Роскомнадзор направил в суд дело об административном правонарушении. "В качестве доказательства Роскомнадзор привел экспертизу, созданную сотрудниками радиочастотного центра - структуры, подведомственной Роскомнадзору. Не лингвисты усмотрели в тексте Светланы признаки оправдания терроризма. Суд отклонил наше ходатайство об отводе этой экспертизы и назначении судебной экспертизы", - сказал М.Костиков.

Кроме того, суд не принял во внимание два заключения экспертов-лингвистов из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Российского педуниверситета им. А.И. Герцена, которые не усмотрели в тексте оправданий терроризма.

В итоге мировой суд решил, что было допущено нарушение ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации), и вынес постановление о наложении штрафа на "Эхо Москвы в Пскове". В четверг пройдет судебное заседание по аналогичному обвинению в адрес Псковской ленты новостей.

М.Костиков заявил, что решение мирового суда будет оспариваться в городском суде.

Ранее в редакции радиостанции в Пскове прошли обыски. Журналистку Светлану Прокопьеву, обвиняемую в оправдании терроризма, допросили, а после отпустили домой.

Как сообщила "Интерфаксу" С.Прокопьева, в региональном СУ СКР с нее взяли обязательство о явке по требованию следователя.

Других ограничений пока не установлено.

По словам С.Прокопьевой, в четверг ей снова предстоит отправиться на допрос в СКР.

Как сообщалось, С.Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма, региональный СКР возбудил в отношении журналистки дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). В среду прошел обыск в ее квартире, а также оперативно-розыскные мероприятия в офисе радиостанции.

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