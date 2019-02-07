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07.02.19 09:22
Гравюры на дереве XVII-XXI веков покажут в Русском музее
Выставка представит масштабную панораму развития ксилографии на протяжении более чем трех столетий - с конца XVII до начала XXI века. Помимо оттисков, будут представлены деревянные печатные формы, инструменты для гравирования.
"Ксилография, или гравюра на дереве - древнейший вид печатной графики. Русский музей обладает прекрасной коллекцией гравюры на дереве, представляющей этот вид изобразительного искусства во всем разнообразии", - говорится в сообщении.
Петербуржцы увидят и книжные иллюстрации богослужебных книг (Библия, Евангелие и др.), и журнальную сатирическую графику, народную картинку (лубок) и авторскую гравюру.
В экспозицию войдет около 200 произведений из собрания Русского музея, включая работы таких широко известных мастеров, как А.Остроумова-Лебедева, В.Фалилеев, П.Шиллинговский, В.Козлинский, В.Фаворский.
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