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07.02.19 09:22
Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижнем Новгороде
ДТП произошло на набережной Гребного канала.
"В автобусе находились 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21-му пострадавшему, 13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Характер травм - легкие ушибы, ссадины, оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
По его словам, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавших.
"Предполагаемые обстоятельства происшествия - водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", - добавил собеседник агентства.
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