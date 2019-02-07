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07.02.19 09:22

Более 20 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика в Нижнем Новгороде

© РИА Новости. Игорь Зарембо
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса ПАЗ и грузовика в Нижнем Новгороде в четверг утром, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" информированный источник.

ДТП произошло на набережной Гребного канала.

"В автобусе находились 37 человек. Бригадами на месте оказывается медицинская помощь 21-му пострадавшему, 13 человек доставлены в Нижегородскую областную клиническую больницу им. Н.А.Семашко. Характер травм - легкие ушибы, ссадины, оказывается медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

По его словам, решается вопрос о необходимости госпитализации пострадавших.

"Предполагаемые обстоятельства происшествия - водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем", - добавил собеседник агентства.

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