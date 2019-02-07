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07.02.19 09:25
Пограничники нашли 134 немецких минометных снаряда на юге Мурманской области
"В непосредственной близости от рубежа инженерно-технических сооружений было обнаружено 134 минометных снаряда калибра 105 мм немецкого производства времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Найденные припасы уничтожили специалисты-взрывотехники.
На Кандалакшском направлении в Великую Отечественную войну шли ожесточенные бои. Поисковики и местные жители продолжают находить останки и захоронения погибших воинов, а также боеприпасы. Так, в 2016 году в Кандалакшском районе было найдено 40 ящиков со снарядами, в октябре 2018 года подразделения УФСБ России по Северному флоту нашли схрон с 6 тыс. боеприпасами и 741 гранату.
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