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Отменены прямые выборы мэров Кемерово и Новокузнецка

© РИА Новости. Илья Питалев
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал принятый в конце января региональным парламентом закон, отменяющий выборы глав двух городов Кузбасса после окончания их полномочий.

В постановлении, опубликованном на портале обладминистрации, говорится о признании утратившими силу двух пунктов закона Кемеровской области "Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований".

В утратившем силу п. N4 ст. 2 говорилось, что "глава муниципального образования городского округа, определенного в соответствии с Уставом Кемеровской области административным центром Кемеровской области (город Кемерово - ИФ), избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию".

В п. N5 ст.2 говорилось, что таким же образом избирался глава города с населением более 500 тыс. человек или городом, в котором находится областной суд. Единственным населенным пунктом с населением более 500 тыс. человек, кроме города Кемерово, является Новокузнецк.

Согласно постановлению, закон будет применяться после окончания полномочий действующих глав городов.

"Порядок избрания глав муниципальных образований применяется после истечения срока полномочий глав муниципальных образований, избранных до дня вступления в силу настоящего Закона", - говорится в постановлении.

В Новокузнецке выборы на пост главы города сроком на пять лет прошли в 2018 году, в них победил Сергей Кузнецов, занимающий пост с 2013 года.

Главой Кемерово в 2016 года сроком на пять лет был избран Илья Середюк.

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