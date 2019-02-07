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Вертолетные туры к термальным источникам полярного Урала запустят из Коми

© РИА Новости. Мария Плотникова
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Финно-угорский этнокультурный парк в Коми в 2019 году планирует открыть вертолетные туры к термальным источникам и на Полярный Урал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального министерства культуры, туризма и архивного дела.

В 2019 году Финно-угорский этнопарк продолжит работать в качестве многофункционального комплекса, реализующего функции туроператора и регионального туристского информационного центра, закрепляя за собой статус ключевого учреждения региона в сфере развития внутреннего и въездного туризма. Ожидается заключение соглашений с турагентствами России и зарубежных стран, открытие удаленного офиса продаж в торговом доме Коми в Санкт-Петербурге и организация онлайн-продаж через модернизированный сайт.

"Этнопарк планирует расширить работу с иностранными группами, разработать межрегиональные туры по финно-угорским территориям и новые доступные внутренние турпродукты по Коми. В 2019 году состоится сертификация брендового тура этнопарка по региону с привлечением специалистов ассоциации туроператоров России", - отметили в пресс-службе.

Планируется запустить вертолетные туры на термальные источники "Пым-Ва-Шор" в Ненецком автономном округе, а также поездки с посещением базы Желанное и вершины Полярного Урала - горы Манарага. Кроме того, ведется работа над созданием туров по финно-угорским регионам и "По пути Стефана Пермского".

В 2019 году на территории этнопарка планируются проведение всероссийского фестиваля "Живой воздух", международных фестиваля финно-угорской кухни "ШаньгаФест" с участием поваров из Венгрии, Финляндии, Эстонии и России, языкового лагеря и форума по дизайну экстерьера "Ас Пу".

По итогам 2018 года этнопарк реализовал 44 тура, в которых приняло участие 570 человек. Впервые запустили имиджевые турмаршруты в Ижемский район "В край парчи и шелка", в Усть-Цилемский район "По следам старообрядцев", вертолетные туры на плато Маньпупунер с территории Коми, туры "В столицу Зырянского края", "Нефтетур" и "Вкусный Север". Особой популярностью продолжают пользоваться однодневные экскурсии в Кылтовский Крестовоздвиженский женский монастырь и Ульяновский мужской монастырь.

"В конце 2018 года в рамках реализации историко-культурного туристского проекта "Серебряное ожерелье России" разработан специальный межрегиональный детский тур "Сказочное путешествие" по территории Коми и Архангельской области. В начале января поездку по маршруту совершила первая группа из 24 туристов", - пояснили в пресс-службе.

Посещаемость Финно-угорского этнопарка за прошлый год, по сравнению с 2017 годом, возросла на 17% - до 24 тыс. человек. Его гостями стали представители 17 стран, 27 регионов и 54 городов России.

Открытие финно-угорского этнокультурного парка состоялось в селе Ыб Сыктывдинского района Коми в августе 2011 года. Проект планировалось реализовать в два этапа. В рамках первой очереди возведен конгресс-холл на 500 мест, гостиница в этностиле на 50 мест, национальное кафе на 50 мест, сувенирные лавки, выставочные залы, художественные мастерские.

В будущем планируется строительство развлекательной инфраструктуры - горнолыжного комплекса, рыбацко-охотничьей деревни, лодочной станции, туристического полигона, стоянки оленеводов, развлекательного комплекса на основе сказок финно-угорских народов, подворий финно-угорских народов, интерактивных археологического и палеонтологического музеев.

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