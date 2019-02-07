Семь домашних собак погибли в Заполярье в результате массового отравления

07.02.19 09:44

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В Ловозерском районе Мурманской области произошло массовое отравление домашних собак, по данным регионального комитета по ветеринарии, уже погибли семь питомцев.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Мурманской области со ссылкой на профильный комитет, в среду специалисты Ловозерской районной ветеринарной станции оказали помощь двум собакам. Тела семи погибших собак направлены в Мурманск для проведения вскрытия.

"Администрацией муниципального образования с. Ловозеро совместно с представителями полиции ведутся совместные мероприятия по факту жестокого обращения с животными", - отметили в региональном правительстве.

В УМВД Мурманской области подтвердили факт проверки.

"В настоящее время в отдел полиции поступило шесть заявлений от владельцев собак", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Валерия Филиппова.