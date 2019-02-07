Уголовное дело возбуждено по факту взрыва на газопроводе с одним погибшим в ХМАО

07.02.19 09:46

© РИА Новости. Максим Богодвид

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа возбудили уголовное дело по факту взрыва на конденсатопроводе "Уренгой-Сургут", в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону в четверг.

По данным следствия, вечером 6 февраля недалеко от дороги на Ян-Лорское месторождение (Сургутский район ХМАО) на участке конденсатопровода произошла разгерметизация с выбросом конденсата газа и с последующим взрывом без возгорания. В это время на участке проводились ремонтные работы.

В результате хлопка погиб рабочий 1966 года рождения. Находившийся рядом водитель спецтехники получил незначительные повреждения и в настоящее время проходит амбулаторное лечение.

Местонахождение третьего работника 1981 года рождения неизвестно, ведутся его поиски.

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ч.3 ст.216 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, поврежденный участок газопровода принадлежит компании "Газпром переработка".